Governo de SP dá início ao processo de privatização da Sabesp

247 - O governo de São Paulo iniciou oficialmente, nesta terça-feira (28), o processo de privatização da Sabesp, com o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo de São Paulo aprovando a contratação de serviços de consultoria para avaliação de desestatização da estatal.

A expectativa de Tarcísio de Freitas é que o processo seja completado em até dois anos.

Nesta terça, também foram aprovados outros 15 projetos para serem tocados pela iniciativa privada, entre eles, serviços hídricos, rodoviários e ferroviários.

O pacote inclui obras como a conclusão do trecho norte do Rodoanel, o Trem Intercidades entre a capital paulista e Campinas, novas linhas de trem e metrô e uma nova travessia entre Santos e Guarujá.

