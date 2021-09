Haddad e Alckmin podem fazer acordo para derrotar Doria em São Paulo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O PT almeja um acordo com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para evitar um embate direto de forças —concentrando esforços na meta comum de derrotar tanto Jair Bolsonaro para presidente quanto o grupo de João Doria (PSDB) para o governo de São Paulo.

Um dos cenários traçados pelo PT para as eleições a governador em São Paulo prevê Alckmin candidato ao Senado e Haddad para o governo. Neste caso, o PT lançaria um candidato pouco competitivo ao Senado, facilitando a vitória do ex-governador, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Entretanto, Alckmin preferiria disputar o governo de SP. Neste caso, haveria um acordo de boa vizinhança com Haddad e os dois centrariam fogo no grupo de Doria —com compromisso de apoio no segundo turno, caso um dos dois fique fora da disputa.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE