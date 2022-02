Haddad lidera em todos os cenários na pesquisa para governador de São Paulo

Apoie o 247

247 - Pesquisa Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, mostra que o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT) está na liderança pelo governo de São Paulo, com 38% das intenções de voto.

Haddad, com o apoio do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), soma 38% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o ministro Tarcísio de Freitas, apoiado por Jair Bolsonaro, com 25%. Atual vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), apoiado pelo governador João Doria (PSDB), tem 10%.

Em um cenário mantendo as candidaturas do ex-governador Márcio França (PSB) e de Guilherme Boulos (PSOL), Haddad também mantém a liderança. O petista tem 28% contra 18% de França e 11% de Boulos.

O desempenho de Haddad coloca pressão sobre França e Boulos, que resistem em manter suas candidatuas em detrimento de uma aliança com Haddad. No caso de França, sua candidatura representa um entrave para a formação de uma Federação entre PT e PSB.

O levantamento foi realizado entre 14 e 16 de janeiro e ouviu 1 mil pessoas por telefone. A pesquisa está registrada nos sistemas do TSE sob o código BR-08006/2022. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é estimada em 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

