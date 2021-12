Haddad lidera pesquisa para governador de São Paulo no cenário sem Alckmin

O Datafolha mostrou que o ex-prefeito de São Paulo tem 28% da preferência do eleitor, quando não é apresentado o nome do ex-governador, cotado para ser vice de Lula edit

247 - Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (18) mostra que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera com 28% de intenções de votos para o governo de São Paulo, no cenário sem o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), que é cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula.

Segundo o Datafolha, sem Alckmin na disputa, Haddad aparece em primeiro, com 28% de intenções de voto. Márcio França (PSB)(PSB) aparece em segundo, com 19%; Guilherme Boulos (PSOL) vem em terceiro, com 11%; Tarcísio de Freitas (sem partido) em quarto, com 7% e Rodrigo Garcia (PSDB) em quinto, com 6%. Em seguida aparecem Arthur do Val (Patriota), com 3%; Abraham Weintraub (sem partido) e Vinicius Poit (Novo), ambos com 1%. Brancos e nulos, 21% e indecisos, 4%.

No primeiro cenário traçado pelo instituto, Alckmin lidera com 28%, seguido por Haddad (19%) e França (13%). Boulos tem 10%. Depois vêm o ministro Tarcísio Freitas (sem partido, 5%), o deputado Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota, 2%), Vinícius Poit (Novo) e Abraham Weintraub (sem partido), ambos com 1%. Votos em branco e nulos somam 16%, e 4% não opinaram.

O instituto simulou ainda uma terceira hipótese, sem Alckmin e Haddad. Nessa situação, França tem 28% e Boulos, 18%. Depois vêm Tarcísio (9%), em empate técnico com Garcia (8%). Arthur do Val aparece com 4%, Weintraub fica com 2% e Poit, com 1%.

Segundo o Datafolha, foram ouvidos 2.034 eleitores, de segunda-feira (13) até quinta (16), em 70 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

