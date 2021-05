Hannover, famoso restaurante de fondue de SP, é acusado de racismo

Trendsbr - Há 30 anos no mercado, o Hannover, famoso restaurante de fondue de São Paulo (SP), que fica na rua Itapura, no bairro Tatuapé, zona leste da capital paulista, está sendo acusado de racismo, segundo matéria divulgada no jornal Bom Dia SP, da Rede Globo, nesta sexta (21/5).

O casal Kléber de Souza e Janaína Coelho revelaram à reportagem que haviam adquirido dois rodízios de fondue no site do restaurante por R$ 237,60 para celebração do aniversário do rapaz.

O que deveria ser uma noite de alegria e comemoração já começou de forma negativa, segundo eles. Logo ao chegar no Hannover, apesar de o local estar vazio, não puderam mudar a mesa que reservaram.

"A gente gosta de sentar um do lado do outro, não de frente, como muitos casais costumam fazer. Primeiro pedido que a gente fez foi pra gente sentar num local um do lado do outro. Aí já tivemos uma negativa bem afirmativa, sendo que a gente chegou cedo e o salão do restaurante estava vazio", diz Kléber, ao Bom Dia SP.

Além disso, o casal reclama que o funcionário que os recebeu nem disse boa noite e foi perguntando se haviam pagado pelos rodízios. "Eu falei 'tá aqui' e mostrei no celular. E ele disse 'vou checar'. Mas nós já estávamos mais de 15 minutos esperando", conta Janaína Coelho.

Enquanto ocorria o imbróglio, outros clientes estavam chegando e sendo atendidos, inclusive iniciando o rodízio de fondue. "Eu levantava a mão, acenava, para ver se alguém vinha atender a gente e as pessoas não vinham. Não notavam a gente. Não davam atenção pra gente", revela o rapaz à reportagem da Globo.

Depois de esperarem mais de 20 minutos pelo atendimento, enquanto viam que três ou quatro mesas que chegaram depois estavam sendo atendidas, Kléber e Janaína resolveram conversar com a suposta gerente do restaurante e, em seguida, chamaram a polícia.

Como mostra o Bom Dia SP, o casal registrou boletim de ocorrência no 30º Distrito Policial de Tatuapé. As autoridades vão averiguar o ocorrido e usar as imagens do sistema de vigilância do Hannover.

"Nós saímos muito constrangidos, tristes, nos sentindo humilhados. Porque, independente de raça e de cor, de como esteja vestido, se você entra num estabelecimento, acho que tem que ter o respeito e não pode ter ideia mal concebida", diz Janaína Coelho à reportagem.

A Globo afirma que procurou o estabelecimento, que não retornou o pedido de entrevista.

Repercussão nas redes sociais

Após a matéria do Bom Dia SP ir ao ar, os perfis do restaurante especializado em fondue no Instagram e no Facebook receberam inúmeros comentários de internautas contrariados com a atitude do estabelecimento.

"Todos têm o mesmo atendimento com direito a foto publicada? Ou vocês escolhem quem atender melhor e quem ignorar?", questiona o usuário intitulado Jonathan Lopes na rede social criada por Mark Zuckerberg.

"Aff, que constrangimento, ainda mais numa data tão especial pra eles... Desse estabelecimento, quero distância", diz a usuária Denise Almeida no Facebook.

"Estávamos querendo ir conhecer, mas agora não passo nem na porta! Racistas lixos [sic]!", reclama o perfil Marcos Aurelio Genda na mesma rede social.

"Só pode frequentar pessoas de pele branca?", pergunta a usuária Joseni Santos também no Facebook.

