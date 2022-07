Hildegard Angel endossa o manifesto "RodriLula" no Rio de Janeiro

Jornalista defende a eleição de Rodrigo Neves, no Rio de Janeiro, e Lula ao governo federal edit

Apoie o 247

ICL

Por Hildegard Angel, em suas redes – Há quatro anos vivemos uma tragédia, no país e no Estado do Rio de Janeiro, que mais nos parecem quatro séculos de desalento, sofrimento, desespero e falta.

Nós, brasileiros, e nós, fluminenses não suportamos mais. Não há saúde mental, espiritual e financeira que resista a esse massacre em todas as frentes de vida e de luta para prosseguir e sobreviver.

Depositamos nossas esperanças de resgate do país e do Rio de Janeiro em dois homens públicos, que igualmente já provaram competência, determinação, responsabilidade social e compromisso com o estado soberano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eles são o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva e o ex-prefeito Rodrigo Neves, que juntos poderão ser a concretização de nossas esperanças para o Brasil e o Rio. Suas realizações os credenciam. Não podemos e não queremos correr novos riscos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não temos tempo para EXPERIMENTOS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Temos ânsia de EXPERIÊNCIA!

A experiência de Rodrigo e Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com grande esperança, eu abraço, endosso e assino o MANIFESTO RODRILULA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE