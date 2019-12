Homem que baleou vizinho gay abandona prédio e moradores querem sua expulsão

Adel Abdo, 89, que foi preso em flagrante após balear seu vizinho Rafael Dias, 33, gritando que "viado tem que morrer", foi liberado pela Justiça após uma audiência de custódia e já não se encontra mais no prédio localizado no centro de SP. Moradores criaram um abaixo-assinado para pedir expulsão do atirador edit

247 - Adel Abdo, 89, que baleou seu vizinho Rafael Dias, 33, gritando que "viado tem que morrer", foi liberado pela Justiça após uma audiência de custódia. Abdo foi preso em flagrante e passou a mesma madrugada em uma cela. Testemunhas dizem que o homem gritou que "viado tinha que morrer" um dia antes, no sábado (21), quando Rafael promoveu uma festa no apartamento alugado onde vive há cinco anos.

Rafael Dias, 33, vai passar o Natal com a família, longe do prédio onde mora no centro de São Paulo, informa reportagem do Portal Universa.

O advogado da vítima, José Beraldo, vai pedir a revogação da soltura e solicitar ao Ministério Público que o episódio também seja enquadrado como um caso de homofobia.

Agora, os moradores criaram um abaixo-assinado para pedir expulsão do atirador.