Ipec em SP: Tarcísio de Freitas tem 46% e Haddad, 41%

247 - A pesquisa do Ipec, divulgada nesta terça-feira (11) e encomendada pela Globo, mostrou o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 46% dos votos para o segundo turno na disputa pelo governo do estado de São Paulo. O ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) conseguiu 41%.

Entre os eleitores paulistas, 84% afirmaram que a decisão do seu voto é definitiva e 16% disseram que podem mudar de candidato até o dia da eleição.

Foram entrevistados 2.000 eleitores entre os dias 9 e 11 de outubro em 84 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03658/2022.

