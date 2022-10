Ipec mostra empate técnico entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas em SP

Apoie o 247

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (25) e encomendada pela Globo, mostrou empate técnico entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT). Segundo os números, o bolsonarista conseguiu 52% dos votos válidos e o petista, 48%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com as estatísticas, Tarcísio teve 46% dos votos e Haddad, 43%. Brancos e nulos somaram 7%, e indecisos, 4%. O candidato do Republicanos continuou com o mesmo percentual da pesquisa anterior, divulgada em 11/10. Haddad teve alta de dois pontos percentuais.

Para o levantamento divulgado nesta terça foram entrevistadas 2.000 pessoas entre os dias 23 a 25 de outubro em 83 cidades paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06977/2022.

