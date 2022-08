Ipec: Zema lidera com 40% e Kalil aparece com 22% para governo de MG

Pesquisa do Ipec foi divulgada nesta segunda. O candidato do PL, partido de Bolsonaro, Carlos Viana, tem apenas 5% edit

247 - Pesquisa do Ipec aponta que o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera a disputa pelo governo do estado com 40% das intenções de voto, informa o G1. A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira, 15, pela TV Globo.

Após Zema, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, candidato do ex-presidente Lula (PT), aparece em segundo com 22% das intenções de voto, enquanto Carlos Viana, do partido de Jair Bolsonaro, o PL, tem 5%, em terceiro lugar.

Em seguida vêm, Marcus Pestana (PSDB), com 2%; e Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (PSOL), Lourdes Francisco (PCO), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU), com 1%. A candidata Indira Xavier (UP) não pontuou.

Brancos e nulos somam 11% e 15% não souberam.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 67 municípios mineiros. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05666/2022.

