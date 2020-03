Jogadores do Flamengo serão testados para coronavírus após caso suspeito de dirigente

Além dos jogadores, membros da comissão técnica do time carioca também serão testados diante do caso suspeito envolvendo um dirigente edit

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os jogadores do Flamengo farão testes para coronavírus depois que um dirigente do clube apresentou sintomas semelhantes aos da doença e se encontra em observação, disseram duas fontes com conhecimento da situação.

Além dos jogadores, membros da comissão técnica do time carioca também serão testados diante do caso suspeito envolvendo um dirigente.

Segundo as fontes, esse dirigente vinha viajando bastante pelo país e esteve recentemente em viagens internacionais. Ele estava em Brasília quando começou a apresentar os primeiros sintomas e está internado na capital federal aguardando o resultado dos exames.

Apesar da situação, os jogadores estão concentrados para entrar em campo no sábado pelo Campeonato Carioca, contra a Portuguesa, informou a assessoria de imprensa do clube.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro suspendeu a venda de ingressos para a rodada do fim de semana do campeonato e aguarda orientações do Governo fluminense e federal.

Em São Paulo, os jogos serão realizados com portões fechados por conta do avanço do coronavírus.