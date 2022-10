José Serra, ex-governador de São Paulo, declara voto em Lula após adesão de Rodrigo Garcia ao fascismo

Apoie o 247

247 - O senador José Serra (PSDB), ex-governador de São Paulo, anunciou nesta terça-feira (4) apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

“Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula", afirmou Serra em declaração divulgada no Twitter. Apesar do voto em Lula, o tucano anunciou que votará no candidato bolsonarista Tarcisio de Freitas para o governo paulista. "E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas”, afirmou o senador. José Serra disputou a presidência da República com Lula em 2002 e com Dilma Rousseff em 2010, e foi derrotado nas duas ocasiões.

A executiva nacional do PSDB decidiu liberar os diretórios estaduais da legenda na campanha presidencial deste ano.

Anúncio foi feito feito horas depois do governador paulista, Rodrigo Garcia, anunciar apoio a Jair Bolsonaro. A posição do governador de São Paulo não representa o PSDB, que tem nomes expressivos apoiando Lula. Durante encontro com franciscanos, Lula falou que o PT é o partido de maior preferência do eleitorado e que chegou muito bem posicionado no segundo turno, com mais de 6 milhões de votos à frente de Bolsonaro. Ele exaltou ainda os apoios recebidos nesta terça, como do PDT de Ciro Gomes.

