Jovem agredida por bolsonarista revela pânico e desespero de sair na rua

247 - Estefane de Oliveira Laudano, jovem de 19 que foi espancada por um bolsonarista em um bar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, após fazer um comentário contra Jair Bolsonaro (PL), disse que após a agressão está com medo de sair na rua sozinha. As informações são do UOL .

A jovem foi agredida por Robson Dekkers Alvino, de 52 anos, na cabeça com um pedaço de madeira e levou sete pontos.

“Tenho medo de sair na rua sozinha e acontecer alguma coisa. Se aconteceu comigo que nem gosto e nem discuto política, imagina o que poderia ter acontecido se realmente fosse uma discussão política. Foi só por um comentário sobre o status de um amigo”, lembra a jovem.

Estefane relata que estava conversando sobre política no local. "Nesse momento, esse homem, que eu nunca vi na vida, já se intrometeu dizendo que era Bolsonaro, perguntando qual era o problema. Respondi que nenhum, que ele estava no direito, mas que ninguém havia falado com ele".

A jovem afirma que o agressor insistiu nas ofensas, aos gritos, até que a dona do bar pediu para que ele se retirasse. De acordo com a jovem, o homem parecia alterado, como se estivesse embriagado. "Ele me chamou de 'maria-homem' e disse que era "gente que nem a gente que vota no Lula". Depois, foi embora, mas não demorou para voltar com esse pedaço de madeira. Começou a berrar que, "se eu era homem, então iria apanhar que nem homem". Eu parei na frente dele e falei: 'Então bate'."

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o homem que agrediu uma jovem na madrugada desta sexta-feira (23). Após prestar depoimento, acabou liberado.

