Jovem defende pitbull e é mordida pelo marido em BH

247 - Um jovem de 18 anos é suspeito de morder a esposa, uma jovem de apenas 16 anos, porque ela defendeu o pitbull da família, no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A informação é do portal G1.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), no domingo (13), eles se preparavam para sair com o cachorro quando o animal se soltou e subiu no sofá de casa. O homem não gostou e agrediu o bicho.

A adolescente foi defender o pitbull e o marido bateu nela e no cachorro.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que instaurou inquérito para investigar o caso e que a vítima foi ouvida e passará por exames.

