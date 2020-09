Justiça determina que Twitter remova dois vídeos do deputado bolsonarista Douglas Garcia

Nos vídeos o deputado fala sobre ter preparado um dossiê com informações de pessoas que julga fazerem parte do movimento antifascista edit

247 - A juíza Denise Cavalcanti Fortes Martins, da 1ª Vara Cível do Fórum Central do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou, nesta sexta-feira, 4, a remoção de dois vídeos do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia pelo Twitter.

Nos vídeos ele fala sobre ter preparado um dossiê com informações de pessoas que julga fazerem parte do movimento antifascista. A liminar provisória determina que, a partir do momento em que for citado, o Twitter retire os vídeos do ar em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000. O deputado tem 15 dias para contestar a decisão.

