Justiça do Rio nega a Queiroz prisão domiciliar

Tesoureiro do clã Bolsonaro, que estava escondido na casa do advogado da família, continuará preso

247 – O tesoureiro informal do clã Bolsonaro, Fabrício Queiroz, continuará preso. "A desembargadora Suimei Cavaleiri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou na madrugada deste sábado (20) o pedido de substituição da prisão preventiva do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) Fabrício Queiroz por prisão domiciliar", informa o portal G1.

Queiroz pagou escola, plano de saúde e repassou pelo menos R$ 286,6 mil para família de Flávio Bolsonaro.

