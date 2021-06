Justiça impede Fundação Palmares de se desfazer de acervo considerado 'marxista'

247 - A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou nesta quarta-feira (23) a proibição da exclusão e da danificação de obras pela Fundação Cultural Palmares. A decisão foi assinada pelo juiz Erik Navarro Wolkart, da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, de acordo com a Carta Capital. A liminar respondeu a uma ação civil popular.

O presidente da fundação, Sérgio Camargo, havia anunciado a eliminação de parte do acervo que, segundo ele, apresentaria teor "marxista". Camargo também lançou um relatório acusando determinadas obras de "bandidolatria" e demais categorias pejorativas.

De acordo com o juiz, "por mais que eventualmente, e na visão da Fundação ou de seu principal dirigente, não haja uma correlação direta entre a finalidade da referida Instituição e os livros apontados (folhetos, folders e catálogos do seu acervo), o expurgo dos mesmos de maneira açodada, sem um amplo diálogo com a sociedade, que, ao fim e ao cabo, é a destinatária do material, pode representar prejuízo irreparável".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.