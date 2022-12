Justiça manda soltar o bicheiro Rogério Andrade

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) ordenou nessa segunda-feira (19) a soltura do bicheiro Rogério Andrade, preso desde agosto. O Superior Tribunal de Justiça havia aceitado um pedido de habeas corpus feito pela defesa do contraventor no último 16 de dezembro. De acordo com investigadores, documentos comprovaram que Andrade ganhava dinheiro com jogos de azar e pagava propina para não ser preso.

Segundo o jornal O Globo, o bicheiro vai cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e terá até cinco dias úteis para ir a uma unidade da secretaria estadual de Administração Penitenciária para colocar o aparelho. O contraventor deve deixar Bangu 8 nesta quarta-feira (21).

Rogério Andrade terá que comparecer periodicamente ao juízo para comprovar suas atividades. Está proibido de manter contatos com outros réus e não pode deixar a cidade do Rio.

O Judiciário determinou que ele permaneça em casa durante à noite e nos dias de folga. Andrade pode ser preso novamente se descumprir as medidas cautelares.

