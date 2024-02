Lindbergh após ataques de Bolsonaro a Lula e às instituições brasileiras: 'destino do inelegível é a prisão' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) rebateu os ataques de Jair Bolsonaro (PL) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às instituições brasileiras.

"Nesse vídeo aqui Bolsonaro diz que 'ninguém no Brasil entende como Lula ganhou' e que o STF trabalhou pra eleger Lula. Isso só mostra o estado de insanidade e o caráter golpista do inelegível. A verdade é que Lula ganhou no voto popular e esse fato ninguém muda. Seu destino é a prisão!", escreveu o parlamentar na rede social X.

Em decisão no ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral tornou Bolsonaro inelegível por oito anos por ter questionado, sem provas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro contra fraudes.

O ex-mandatário também foi citado em outras investigações, como a do caso das joias, do esquema de fake news e dos atos golpistas.

