Lindbergh Farias comemora decisão do TSE: 'sempre tive certeza que venceria essa batalha' (vídeo)

Nesta quinta-feira (17), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou a eleição de Lindbergh (PT-RJ) para vereador do Rio de Janeiro. O ex-senador havia sido acusado de fazer propaganda pessoal em material distribuído pela Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) durante a sua gestão

247 - Ex-senador e agora vereador eleito pelo Rio de Janeiro, Lindbergh Farias (PT-RJ) comemorou em vídeo no Twitter decisão desta quinta-feira (17) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que validou sua eleição como parlamentar da capital fluminense.

"Tem muita gente nesse Brasil que queria acabar com o PT, mas o PT não acaba e a gente não desiste de lutar. Sabe por que, pessoal? Porque nós temos a causa. A nossa causa é a causa do povo trabalhador, do povo mais pobre, que está sendo massacrado por esse governo. Eu estou muito emocionado. Eu sempre tive certeza que a gente ia vencer essa batalha", afirmou.

O ex-senador foi acusado de fazer propaganda pessoal em material distribuído pela Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) durante a sua gestão.

Assista:

Hoje é dia de vitória, de celebração, de luta e de resistência. Só vamos descansar quando retomarmos a democracia no Brasil. Conte com nosso mandato de vereador. #vitórianotse #LindberghVereadorDoRio pic.twitter.com/mK87l2JNU2 December 17, 2020

