Lojas Americanas é alvo de pedido de despejo pelo Plaza Shopping

247 - O consórcio que administra o Plaza Shopping, grande centro comercial de Niterói (RJ), apresentou à Justiça do estado do Rio de Janeiro uma ação de despejo contra as Lojas Americanas por falta de pagamento do aluguel. A informação foi publicada nesta sexta-feira (20) pela coluna de Ancelmo Gois. As Lojas Americanas, em recuperação judicial, têm uma fraude contábil de R$ 20 bilhões. A companhia informou que as dívidas podem chegar a R$ 43 bilhões distribuídas a 16 mil credores.

De acordo com o pedido pelo consórcio, é necessária uma liminar para obrigar a desocupação do espaço em até 15 dias, sob pena de despejo forçado em caso de permanência.

A gigante do varejo ocupa uma loja com mais de 2.700 metros quadrados (m²) no terceiro andar do shopping e, segundo o Plaza Shopping, não fez os pagamentos previstos para o mês de dezembro, totalizando dívida de R$ 610.767,43. A discussão está na 8ª Vara Cível da Comarca de Niterói.

