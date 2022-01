Luiz Marinho: candidatura Haddad em SP é líquida e certa. Tem 0,00% de chance de ele não sair pelo PT

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-ministro e sindicalista do PT, Luiz Marinho, em entrevista à TV 247, afirmou que, no estado de São Paulo, é melhor o partido “sair sozinho”. Ele é um defensor da candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes, ponto de tensão nas discussões da Federação envolvendo o PSB.

“Se para o processo de aliança da candidatura do Lula for necessária a federação, o PT não pode se furtar. Mas é preferível que não fosse. O PT teria a melhor chance no tamanho da sua bancada, olhando nacionalmente e em especial para o estado de São Paulo”, disse.

“Tenho colocado categoricamente que se depender para ter federação, não terá federação, porque nós não vamos abrir mão da candidatura do Fernando Haddad para governador do estado. A candidatura do Fernando Haddad para nós é líquida e certa, e tem chance 0,00 de retirarmos o Fernando Haddad para apoiar uma outra candidatura”, completou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE