Lula anuncia investimentos federais em visita a Belford Roxo (acompanhe ao vivo)

Agenda do Poder - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na tarde desta terça-feira (6) de vários compromissos em Belford Roxo, onde vai anunciar novos investimentos para a construção do hospital oncológica da cidade e as instalações definitivas do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Mais cedo, recebeu o titulo de cidadão honorário da cidade, concedido pelos vereadores. Lula também inaugurou a escola municipal Arthur Araújo Lula da Silva, em homenagem ao seu neto, já falecido.

