Lula anuncia R$ 1,3 bilhão do BNDES para o eixo norte do Rodoanel, em São Paulo

247 - O presidente Lula antecipou nesta sexta-feira (2) que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) irá liberar recursos para a construção do eixo norte do Rodoanel.

"O que é importante, Tarcísio (de Freitas, governador de São Paulo), é dizer para você que o BNDES aprovou R$ 1,35 bilhão para o estado de São Paulo, para o eixo norte do Rodoanel. Logo logo você irá receber a notícia do Aloizio Mercadante. Mais importante: nós vamos fazer aqui no estado de São Paulo mais 12 institutos federais. Esses institutos precisam ser utilizados para formar jovens para desenvolver a economia local. Qual é a aptidão da cidade de Santos? Esses jovens têm que estudar cursos que podem servir para aprimorar o crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico da cidade", disse o presidente Lula durante o evento de comemoração dos 132 anos do Porto de Santos, Santos (SP), nesta sexta-feira (2).

O trecho norte do rodoanel, com uma extensão de 44 quilômetros, começou a ser construído em 2013 e teve suas atividades suspensas em 2018. No leilão realizado em 14 de março de 2023, a proposta apresentada pela Via Appia FIP foi selecionada como a vencedora da licitação, sendo esta empresa associada à Sita Corretora.

