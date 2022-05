Lula conversa com Reginaldo Lopes e acordo entre PT e PSD pode sair em Minas

"Importante conversa", definiu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, descrevendo o deputado como quem vai "conduzir a construção do palanque Lula-Kalil" edit

247 - A presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, informou que houve uma nesta segunda-feira, 16, uma “importante conversa” entre o ex-presidente Lula (PT) e deputado federal Reginaldo Lopes, atual líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados.

Segundo Gleisi, Lopes vai “conduzir a construção do palanque” entre Lula e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do PSD.

“Importante conversa hoje com Lula e com o companheiro Reginaldo Lopes, que vai conduzir a construção do palanque Lula-Kalil e coordenar a campanha de Lula e Alckmin no Estado. Juntos para vencer em Minas e no Brasil”, escreveu Gleisi no Twitter.

Importante conversa hoje com Lula e com o companheiro Reginaldo Lopes, q vai conduzir a construção do palanque Lula-Kalil e coordenar a campanha de Lula e Alckmin no Estado. Juntos para vencer em Minas e no Brasil — Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 16, 2022

Segundo o jornal O Tempo, “o principal impasse que trava a aliança entre Kalil e Lula é a candidatura ao Senado. O PT tem como pré-candidato ao Senado o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), enquanto o PSD não abre mão de lançar o senador Alexandre Silveira (PSD) para disputar a reeleição”.

A jornalista Daniela Lima, da CNN, e O Tempo destacaram que o PT ofereceu abrir mão da candidatura de Reginaldo Lopes ao Senado em troca de indicar o nome do vice na chapa de Kalil ao governo de Minas Gerais – que atualmente é do presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), Agostinho Patrus (PSD).

O deputado Reginaldo Lopes já afirmou ser favorável à união do PT com o prefeito de BH.

