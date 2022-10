Lula desmente nova fake news de Bolsonaro: a de que acabaria com a MEI, empresa dos microempreendedores

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou a “fábrica de mentiras” de Jair Bolsonaro e desmentiu nova fake news que circula contra ele durante entrevista a jornalistas na tarde deste sábado (29): a de que acabaria com a MEI, empresa dos microempreendedores.

Lula pediu votos para ele e Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, antes de partir para uma caminhada na Avenida Paulista, o último comício da campanha do PT no segundo turno. A coletiva teve a presença de José ‘Pepe’ Mujica, ex-presidente do Uruguai.

Lula deu parabéns a Haddad pela campanha e pelo debate que o candidato travou com Tarcísio de Freitas na TV Globo na última quinta-feira (27). Em seguida, relatou sua experiência sobre o seu próprio debate na noite de ontem, com Bolsonaro. “Eu pude sentir na pele como é difícil fazer um debate com alguém que não tem compromisso com a verdade”, disse.

“Eu, nos meus 77 anos, nunca tinha visto uma fábrica de produzir mentira, maldade, inverdade como o presidente que governa esse país. Graças a Deus parece que o povo brasileiro está maduro, cansado e vai fazer a troca neste segundo turno”, acrescentou. Para Lula, “Bolsonaro não tem condições psíquicas para governar o Brasil”.

Questionado se temia alguma reação de Bolsonaro que conteste o resultado das urnas, Lula afirmou que “se for necessário”, recebe “a faixa do povo brasileiro. Não precisa ser ele”.

