Lula elogia gestão de Eduardo Paes e indica possível aliança no Rio

Presidente Lula também pediu que as pessoas reconhecessem o trabalho do prefeito Eduardo Paes

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teceu elogios ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em meio às negociações sobre uma possível aliança entre o alcalde do PSD e o PT do chefe de Estado para as eleições municipais deste ano.

“Converso com muitos prefeitos e quero dizer que vocês têm um prefeito especial”, afirmou Lula durante a inauguração de um ginásio educacional no Parque Olímpico, nesta quarta-feira (7).

“O que a gente gostaria é que vocês respeitassem a diferença do prefeito que vocês tiveram há pouco tempo atrás, e do trabalho que ele [Paes] faz nesses anos em que voltou à prefeitura”.

Em seu discurso, Lula reiterou que a prioridade do Estado não deve ser satisfazer as demandas dos megaempresários, e sim focar na assistência à população que mais necessita de suporte em áreas fundamentais como educação e saúde.

Ele reiterou sua insatisfação com a percepção recorrente no Brasil de que investimentos em educação são frequentemente vistos como gastos.

Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado - O GEO Isabel Salgado é um equipamento público formado por 24 salas de aulas, recepção, uma unidade de alimentação e nutrição, uma sala multiuso e outra para apoio pedagógico, área de circulação, sanitários para funcionários e alunos, além de instalações esportivas com duas quadras e locais para a prática de judô, lutas, tênis de mesa e ginástica. A escola funcionará em tempo integral e beneficiará cerca de mil alunos.

A Prefeitura do Rio trabalhou na transformação da Arena Carioca 3, no Parque Olímpico, como parte das ações previstas no Plano de Legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Com a conclusão da obra, decidiu homenagear Maria Isabel Salgado, um dos maiores nomes do vôlei brasileiro. Talentosa desde muito jovem, Isabel integrou a equipe principal do Flamengo com apenas 16 anos. Defendeu o Brasil nas Olimpíadas de 1980, em Moscou, e 1984, em Los Angeles.

