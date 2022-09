Lula: 'Forças Armadas têm missão muito mais nobre, que é cuidar da soberania brasileira, e não ser fiscal de urna eletrônica'

O candidato do PT ao Planalto destacou que os militares têm o objetivo de "evitar qualquer problema de inimigos externos" edit

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou nesta quinta-feira (15), na cidade de Montes Claros (MG), a intenção do governo Jair Bolsonaro (PL) de fazer militares participarem da apuração do resultado da eleição presidencial.

"Chegamos a um desmando tão grande que o presidente está exigindo que as Forças Armadas sejam fiscais das urnas eletrônicas. As Forças Armadas têm missão muito mais nobre, para cuidar da nossa soberania, das nossas fronteiras, para evitar qualquer problema de inimigos externos", disse Lula.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na última terça-feira (13) reformulação da análise de até 64 das 640 urnas eletrônicas que passarão pelo teste de integridade no dia de votação. Até 10% das urnas auditadas terão a biometria de eleitores reais. O uso da biometria foi um pedido feito pelas Forças Armadas.

O candidato do PT prometeu a retomada de direitos sociais.

