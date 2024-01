Lula indica acordo com Tarcísio para construir grandes obras

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que atuará em conjunto com o governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas, na construção de grandes projetos de infraestrutura, como o túnel Santos-Guarujá e o trem São Paulo-Campinas.

"É o governo federal atuando com todos os governadores para melhorar a vida das pessoas", escreveu o presidente em postagem na plataforma social X (antigo Twitter).

Tarcísio veio a Brasília reunir-se com autoridades federais, incluindo o próprio presidente Lula, com o objetivo de resolver divergências em torno da construção do túnel que conectará Santos a Guarujá. O projeto é considerado estratégico tanto para o governo federal quanto para o governo paulista, sendo visto como um passo importante para melhorar a infraestrutura e facilitar o tráfego entre as duas cidades.

Há uma grande cerimônia marcada para sexta-feira (2) no porto de Santos, contando com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros de Estado. Na ocasião, o governo anunciará que a construção do túnel será de responsabilidade federal, e o Porto de Santos será retirado da lista de bens privatizáveis.

A participação do governador no evento estará condicionada ao desfecho das negociações de hoje. Há divergências entre a gestão de São Paulo e o Palácio do Planalto quanto ao modelo de financiamento da obra.

Tarcísio defende a participação de investimentos privados via Parceria Público-Privada (PPP), com o governo federal contribuindo apenas por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou BNDES. Por outro lado, o governo federal busca uma maior participação no financiamento, tendo inclusive contratado uma consultoria para estimar os custos, que devem girar em torno de R$ 5,7 bilhões.

Reunião de trabalho com o governador de São Paulo, @tarcisiogdf. Conversamos sobre a parceria para transformar em realidade um sonho de 100 anos: a obra do túnel Santos-Guarujá, integrando a Baixada Santista. Um grande projeto de R$ 6 bilhões. Também falamos de outros projetos, como o trem São Paulo-Campinas e a expansão de Institutos Federais no estado de São Paulo. Queremos construir 100 novos IFs em todo o Brasil ainda no nosso mandato. É o governo federal atuando com todos os governadores para melhorar a vida das pessoas.

