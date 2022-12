Lula participa do Natal de catadores de materiais recicláveis em São Paulo

Junto do presidente diplomado estão Janja, Haddad, Gleisi, Marco Aurélio de Carvalho, o padre Júlio Lancellotti e outros aliados do futuro governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa nesta quinta-feira (15) da celebração de Natal com os catadores de materiais recicláveis.

Lula participa do evento há 19 anos, desde que se tornou presidente pela primeira vez, em 2003.

Mais cedo, ele publicou nas redes sociais: "hoje participo do Natal dos Catadores de materiais recicláveis. Vou todos os anos. Ia quando era presidente, fui depois de ser e vou continuar a ir, para lembrarmos do espírito do Natal e de quem deve ter mais atenção do governo. Quem mais precisa".

Lula está acompanhado da futura primeira-dama, Janja, do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do advogado Marco Aurélio de Carvalho, do padre Júlio Lancellotti - que tem um trabalho de décadas junto à população mais vulnerável - e de outros aliados do próximo governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.