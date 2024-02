Lula vai ao Rio inaugurar casas do MCMV e escola em homenagem a neto falecido

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrega nesta terça-feira (6) apartamentos do Minha Casa Minha Vida. O governo federal pretende oferecer pelo menos 2 milhões de unidades habitacionais. O chefe de Estado também vai inaugurar a Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, no Rio de Janeiro. A escola recebeu este nome em homenagem a Arthur Araújo Lula da Silva, neto do chefe de Estado falecido em 2019, aos 7 anos, após ser vítima de uma infecção bacteriana.

A escola fica em Belford Roxo, município do Grande Rio, e terá capacidade para mil alunos e contará com espaços planejados para leitura, vídeo, informática e lazer para alunos e professores, segundo informações da Prefeitura.

continua após o anúncio

O presidente aprovou no ano passado uma lei que cria o Programa Escola em Tempo Integral. O objetivo do projeto é a jornada de ensino igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Na época, o Ministério da Educação, comandado por Camilo Santana, informou que a previsão era de R$ 4 bilhões ao projeto, para criar 3,6 milhões de novas vagas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: