Lula vai tentar tirar Tabata da eleição em SP, dizem petistas e membros do PSB

247 - Pessoas próximas do presidente Lula e lideranças do PSB avaliam como inevitável uma investida direta do presidente para tentar convencer a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) a abrir mão de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo para apoiar Guilherme Boulos (PSOL).

Até mesmo um ministério, no caso o da Ciência e Tenologia, hoje comandado pela presidente do PCdoB, Luciana Santos, poderia ser oferecido a Tabata para que ela abra mão da candidatura, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

No grupo político de Tabata e no PSB, a avaliação é de que a pré-candidatura será levada a cabo, mesmo com possíveis pressões externas.

Em dezembro, durante reunião ministerial, Lula pediu esforço maior por um acordo entre candidatos de partidos do governo na eleição municipal de 2024. Dirigindo-se ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que pertence às fileiras do PSB, citou especificamente o caso de São Paulo.

