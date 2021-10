Mãe e filha mentem sobre estupro e caminhoneiro é espancado até morrer

Por conta da acusação, o homem foi linchado pela população e morreu no dia 9 de junho. Caso ocorreu no Espírito Santo edit

247 - A Justiça do Espírito Santo tornou rés duas mulheres acusadas de inventar uma mentira que levou à morte o caminhoneiro Miguel Inácio Santos Filho, de 49 anos, na cidade de Serra (ES). Conforme a Polícia Civil, Bruna Hoffman, de 26 anos, e a mãe dela, Lucineia Pereira da Silva, de 50, acusaram o homem de ter abusado sexualmente de duas crianças da região. As informações são do portal UOL.

Por conta da acusação, o homem foi linchado pela população e morreu no dia 9 de junho. As duas mulheres foram presas no dia 22 de setembro. De acordo com as investigações, Miguel fez um programa com Bruna na casa dela e voltou a procurá-la após perceber ter pagado mais do que o combinado.

“Ele retorna, já indignado pela situação de ter pago um valor a mais, provavelmente para tirar satisfações. Ele arremessa uma pedra na janela da casa da Bruna. Só que quem estava na casa no momento era apenas a mãe [Lucineia]. Ele inicia uma discussão e, nesse período, Bruna retorna. […] Ela pega uma madeira de uma cerca e vai em direção à vítima”, detalhou o delegado Daniel Fortes.

Em depoimento, Bruna teria alegado que, no dia do crime, tentou correr atrás do homem, mas ao notar que não conseguiria alcançá-lo, ela gritou para a população que ele seria um estuprador. O homem acabou agredido com socos e golpes de enxada e pedaços de madeira por cerca de 10 pessoas, inclusive as duas mulheres, e acabou morrendo.

