Mais de 25 mulheres denunciam cirurgião plástico por erro médico

Pacientes foram a uma delegacia no estado do Rio e disseram que ficaram deformadas após cirurgias feitas pelo cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerrero Silva, 63 anos

247 - Pelo menos 25 mulheres denunciaram o cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerrero Silva, 63 anos, na Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele está preso desde o dia 18, suspeito de manter uma paciente em cárcere privado em um hospital. Pacientes que procuraram a delegacia disseram ter ficado deformadas e com sequelas após cirurgias feitas pelo médico.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (26) pelo jornal Folha de S.Paulo, a delegada Fernanda Fernandes, responsável pela investigação, confirmou que as denúncias foram feitas por mulheres atendidas pelo cirurgião.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) afirmou que o profissional foi punido anteriormente pelo conselho com a suspensão do exercício profissional por 30 dias. Consta também, no nome do cirurgião, um processo ético.

