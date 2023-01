Mais uma torre de energia é alvo de criminosos

De acordo com a Aneel, o vandalismo foi comunicado ao Ministério de Minas e Energia. A tentativa de crime aconteceu em um contexto de investigação sobre terroristas bolsonaristas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma quarta torre de transmissão de energia elétrica sofreu nos últimos dias uma tentativa de derrubada no município de Rio das Pedras, na região de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a ocorrência foi identificada na quinta-feira (12), às 14h27. O vandalismo foi comunicado ao Ministério de Minas e Energia, e a autoridades de segurança. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

Três torres de transmissão foram derrubadas na noite de domingo (8) para segunda (9), no Paraná e em Rondônia. Os casos aconteceram horas após a ação criminosa em que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Planalto, em Brasília (DF).

>>> Após se entregar à polícia, Anderson Torres deve ficar preso na Papudinha

A Aneel afirmou que a torre é da transmissora Taesa e as autoridades receberam "claras evidências" de tentativa de derrubada de uma torre da linha de transmissão que liga as cidades de Assis e Sumaré, no interior paulista.

"Não houve dano significativo nas instalações de transmissão e não ocorreu interrupção do fornecimento de transmissão de energia".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.