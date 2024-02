Malafaia faz ataques a Lula e STF durante ato de Bolsonaro na Paulista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O pastor evangélico bolsonarista Silas Malafaia fez ataques ao presidente Lula por conta das críticas contundentes do chefe de Estado aos ataques de Israel na Faixa de Gaza, que já deixaram mais de 29 mil mortos.

Levantando a sua voz durante o ato de Bolsonaro na Avenida Paulista neste domingo (25), ele disse que o Brasil tornou-se uma "vergonha" no mundo inteiro, ignorando que o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, não se importou com as declarações de Lula. Ele também aproveitou para acusar, sem apresentar provas, o governo Lula de estar por trás dos atos de 8 de Janeiro de 2023.

continua após o anúncio

Em seu discurso, o empresário da fé também acusou o Supremo Tribunal Federal (STF) de perpetrar uma "engenharia do mal" para prender Jair Bolsonaro.

Os bolsonaristas agitam bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento lotou a Paulista, segundo relatos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: