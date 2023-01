Mara Gabrilli diz que PSDB 'virou nanico moral' e deixa legenda para ingressar no PSD

Apoie o 247

ICL

247 - Depois de 19 anos, a senadora Mara Gabrilli anunciou que vai deixar o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para se filiar ao Partido Social Democrático (PSD), de Gilberto Kassab.

Ela usou as redes sociais para agradecer José Serra, "por me abrir as portas para a política" e criticou a legenda.

“O partido deu uma bela de uma encolhida. E eu sempre defendi manter postura independente, não acredito no quanto pior, melhor. Sempre fui oposição, mas construindo. Aí o Bruno [Araújo] diz que seríamos oposição”, justificou Gabrilli sobre sua saída.

Mara Gabrilli foi candidata a vice-presidente na chapa da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições de 2022, com 4,16% dos votos válidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.