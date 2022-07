Márcio França diz que irá disputar vaga ao Senado pela chapa de Fernando Haddad

Apoie o 247

247 - O ex-governador Márcio França, do PSB, já avisou a direção do partido que irá disputar a vaga paulista ao Senado pela chapa encabeçada pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT). De acordo com a Folha de S. Paulo, o anúncio oficial deverá acontecer no sábado (9), em Diadema (SP), e contará com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Nas conversas, França justificou sua decisão alegando que Haddad está na frente nas pesquisas ao Governo de São Paulo. Ele lembrou que a liderança era um dos critérios defendidos por ele para definição do cabeça de chapa”, ressalta a reportagem.

A saída de França da disputa pelo governo paulista foi definida durante um almoço realizado no domingo (3), que contou com as presenças de Haddad, Lula, e do ex-governador e candidato a vice na chapa encabeçada pelo petista, Geraldo Alckmin (PSB).

Na ocasião, Lula teria sugerido que a aliança fosse anunciada logo após o encontro. O socialista, porém, pediu para que isso fosse feito após ele conversar com o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Segundo o ex-governador, a aliança com o PSD é fundamental para assegurar a vitória de Haddad em São Paulo. A conversa entre França e Haddad deverá ocorrer nesta quarta-feira (6). A tendência atual, contudo, é que o PSD se alie ao ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o Palácio dos Bandeirantes.

