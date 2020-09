Marta declara apoio a Covas na eleição para a Prefeitura de SP

247 - Fora da disputa, a ex-senadora Marta Suplicy (Solidariedade) e ex-petista anunciou que irá apoiar a reeleição do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) nas eleições municipais de São Paulo.

Os dois se encontraram na noite desta quarta-feira (9), como informou o portal UOL.

Em nota, a campanha do tucano disse que, "no campo democrático, Marta Suplicy se une aos que apoiam a coligação do prefeito que, com ou sem partido querem o melhor para São Paulo".

