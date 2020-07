Médico é preso após atacar paciente durante discussão sobre teste da Covid-19

Durante a consulta, o médico questionou a veracidade dos exames feitos pelo paciente e teve início uma discussão no qual ambos trocaram ofensas. No depoimento a suposta vítima afirmou que o médico pegou uma pistola dentro da mochila e começou a ameaçá-lo edit

247 - Uma discussão em um consultório no Rio de Janeiro acabou na delegacia. O médico Enio Studart foi preso em flagrante nesta quinta-feira (30) após um paciente denunciar desentendimento durante uma consulta no qual o pneumologista teria sacado uma arma e ameaçado o cliente dentro de seu consultório no Shopping Cittá América, no Rio de Janeiro.

Segundo reportagem do jornal O Globo, ocorreu um desentendimento entre médico e paciente referentes a exames. , Studart disse que na consulta o paciente não era claro nas respostas, ficou nervoso e começou a ofendê-lo. Na sequência ameaçou a pegar uma arma.

