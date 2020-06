Militante de esquerda Gabriel Rodrigues morre aos 19 anos em São Paulo

Gabriel Rodrigues morreu de complicações decorrentes de pneumonia. Ele atuou na militância do PT e do PSOL da capital paulista. Vários políticos e movimentos demonstram pesar pela morte do jovem edit

247 - O jovem militante Gabriel Rodrigues faleceu na manhã desta terça-feira, 10, na cidade de São Paulo, vítima de complicações decorrentes de longo período de internação. Ele vinha se recuperando de um quadro de pneumonia.

Defensor da causa LGBT+, Gabriel atuou na militância do PT e do PSOL da capital paulista e era presença frequente em manifestações em defesa da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e contra o governo de Jair Bolsonaro. Ele pretendia disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de São Paulo.

Em nota, o diretório municipal do PT São Paulo e a Juventude Petista manifestaram pesar pelo falecimento do militante. "Nossos profundos e sinceros sentimentos à família, aos amigos e companheiros de militância", diz a nota.

O site Jornalistas Livres publicou um editorial lembrando da trajetória do de Gabriel. "O menino negro, vendedor de balas no trem, secundarista e aniversariante no mesmo dia de Lula é o novo rosto dos protestos pela Democracia e contra o Golpe", diz o texto.

Vários líderes políticos, partidos, movimentos sociais e amigos demonstraram pesar pelo falecimento do jovem militante. Confira algumas manifestações:

O PT está em luto. Gabriel esteve em todas as lutas por direitos do povo e contra o golpe. Faleceu depois de lutar bravamente pela vida, mesmo internado. Fica aqui na nossa homenagem ao militante aguerrido e a família. #GabrielPresente ✊🏽 pic.twitter.com/VK26etEybz June 10, 2020

Gabriel Rodrigues tinha só 19 anos. Faleceu após complicações de uma pneumonia. Militante do PSOL e querido por toda a esquerda de SP, vendia balas nos trens para sobreviver e lutar por um mundo justo. Levaremos adiante seu legado de entusiasmo e fé no povo. Gabriel, presente! ✊🏿 pic.twitter.com/pPOGj59dPd — PSOL 50 (@psol50) June 10, 2020





Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Gabriel Rodrigues, o "Gabrielzinho". Com apenas 19 anos, era presença garantida em todo tipo de manifestação. Um jovem militante, cheio de sonhos e energia para transformar o mundo. Meus sentimentos à família. Gabriel presente! pic.twitter.com/LMg9zagrVj — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) June 10, 2020

Perdemos hoje o jovem ativista LGBT Gabriel Rodrigues, o Gabrielzinho. Ele fez parte por muito tempo na juventude do PT e, mais recentemente, no PSOL. Era engajado na luta por um país melhor e com respeito a diversidade. Que a família tenha o conforto necessário nesta hora dura. pic.twitter.com/qXVrlPipm2 — William De Lucca (@delucca) June 10, 2020

Recebo com muita tristeza e consternação a notícia da morte do jovem Gabriel Rodrigues, o Gabrielzinho. No gabinete do meu mandato o chamávamos de Lulinha, uma brincadeira entre eu, ele e meus assessores. Gabriel era um militante apaixonado. + pic.twitter.com/vAVqLVSB0l — toninhovespoli (@ToninhoVespoli) June 10, 2020

Despeço do Gabriel Rodrigues, jovem de 19 anos, lutador da democracia, que nos deixou no dia de hoje. Brilho nos olhos, sorriso permanente no rosto, uma santa energia de luta, queria um país mais justo. #VidasNegrasImportam — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) June 10, 2020

O jovem Gabriel Rodrigues fez sua passagem para outro plano. Estamos muito tristes com a notícia. Obrigado, Gabriel, por sempre estar presente na luta dos trabalhadores, trabalhadoras e estudantes! Nossos sentimentos à família e amigos.

Gabriel, presente! #Luto pic.twitter.com/ANdTNQFplW — CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) June 10, 2020

Meus sentimentos aos familiares do querido Gabriel Rodrigues. pic.twitter.com/oOF01fJZ6e — Daniel Cara (@DanielCara) June 10, 2020

Descanse em paz, Ganriel Rodrigues! Em sua breve passagem por este plano da existência, você contribuiu tanto para melhorar este mundo injusto, não só como ativista LGBTQ e militante do PT, mas como a pessoa alegre que era. Obrigado, por tudo, querido! 😢💜🌈✊🏽 pic.twitter.com/dJChKiCwhF — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) June 10, 2020





