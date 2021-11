Ministério Público vai investigar a chacina do Salgueiro pela PM do Rio, que deixou 8 mortos

Diante dos relatos de moradores, Ministério Público decidiu investigar as circunstâncias das mortes de oito pessoas no Complexo do Salgueiro edit

Metrópoles - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vai investigar a operação conduzida pela Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, após a localização de oito corpos na manhã desta segunda-feira (22/11) no trecho onde ocorreu uma ação de policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

O procurador-geral de Justiça do RJ, Luciano Mattos, destacou uma representação do MPRJ para ouvir os relatos de testemunhas, assim como acompanhar os exames da perícia técnica no IML.

Além dos óbitos relacionados à operação do Bope, houve registro de um policial morto a tiros no sábado (20/11), durante um patrulhamento, por criminosos da região. E, no domingo (21/11), uma equipe do SAMU foi chamada para socorrer um homem ferido no Complexo do Salgueiro, que não sobreviveu. De acordo com a PM, ele foi reconhecido como um dos indivíduos que participaram do ataque ao sargento morto na véspera.

