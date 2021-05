Mônica Bergamo condena massacre comandado por Cláudio Castro, o novo governador do Rio

As 24 pessoas mortas pela polícia do Rio usavam "armas de guerra", como diz o governador? edit

247 – "As 24 pessoas mortas pela polícia do Rio usavam 'armas de guerra', como diz o governador? Como elas se chamavam? De que eram acusadas? Como, tão fortemente armadas, foram para um 'confronto' em que morreram, sem matar (foram 22 mortos em Jacarezinho, dois no metrô e 1 policial)?", questionou a jornalista Mônica Bergamo em seu twitter, ao comentar o massacre do Jacarezinho, que marcou o início da "gestão" de Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro.

