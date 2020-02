Morre estudante de 15 anos que foi baleado no carro com a família na Baixada Fluminense

247 - O estudante Yruan Saluci de Jesus, de 15 anos, que havia sido baleado junto com seu pai, na Baixada Fluminense, não resistiu aos ferimentos e morreu. O veículo em que a família estava foi alvo de disparos por homens em motocicletas.

A reportagem do jornal Extra informa que "os disparos foram feitos por volta das 4h, na Avenida Coronel Sisson, quando a família aguardava a chegada de um amigo, que iria com o grupo viajar para a Região dos Lagos. A via corta Imbariê e passa a uma distância aproximada de 200 metros de uma comunidade, que está tendo o controle do tráfico disputado por bandidos rivais."

A matéria ainda relata que "parentes do biólogo descartam a hipótese de tentativa de assalto e acreditam que família tenha sido confundida com um bando invasor por traficantes da Favela Rodrigues Alves . De acordo com testemunhas, os atiradores teriam cessado os disparos após Edmar sair gritar que era trabalhador e que ele e seus filhos estavam feridos."