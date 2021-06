Morre o pai de Eduardo Paes, vítima da Covid-19

Valmar Souza Paes estava internado desde abril em uma clínica particular da zona sul da capital fluminense edit

247 - Morreu na tarde desta sexta-feira (25), em decorrência da Covid-19, o pai do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), Valmar Souza Paes, aos 78 anos, segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Souza Paes estava internado desde abril em uma clínica particular da zona sul da capital fluminense.

O pai do prefeito, casado há 54 anos com Consuelo Paes, deixa três filhos e cinco netos.

