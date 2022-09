Movimentos sociais defendem 'independência popular' em protesto na reabertura do Museu do Ipiranga (vídeo)

Ato na capital paulista foi organizado pela juventude do MST, do Levante Popular da Juventude e do Movimento Brasil Popular edit

Apoie o 247

ICL

Do Brasil de Fato - Um grupo de militantes da juventude do MST, do Levante Popular da Juventude e do Movimento Brasil Popular fez um protesto simbólico nesta quarta-feira, 7 de setembro, no Museu do Ipiranga.

Segundo o Levante Popular da Juventude, trata-se de uma denuncia aos ataques à democracia feitos por Jair Bolsonaro, que "diariamente ataca os direitos do povo brasileiro".

"É também uma ação pela defesa de uma 'Independência popular', capaz de resolver os problemas da população. Já que somente será possível ser um país soberano se conduzirmos nosso destino em direção ao bem-estar de todo povo brasileiro", escreveu o Levante.

7 de setembro: dia de defender a democracia e a "independência popular"! 🇧🇷🏴🚩 pic.twitter.com/WzpYo4tCzk — Levante Popular da Juventude 🇧🇷 (@levantepopular) September 7, 2022





Na reinauguração do Museu do Ipiranga, o protesto de quem lembra: a Independência não se completou.

Movimento Brasil Popular e Levante Popular da Juventude organizaram o ato em SP. pic.twitter.com/O1L0OpNuz3 — rodrigo vianna 🇧🇷🇺🇾🇦🇷🇵🇾🇧🇴🇻🇪🇨🇺🇨🇴 (@rvianna) September 7, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.