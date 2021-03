MP criará força-tarefa para investigar Caso Marielle

O procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Oliveira Mattos de Souza, anunciou nesta quinta-feira (24) a criação de uma força-tarefa para concluir as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco edit

247 - O procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Oliveira Mattos de Souza, anunciou nesta quinta-feira (24) a criação de uma força-tarefa para concluir as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista Anderson Gomes. Até o momento, fica a pergunta: quem mandou matar Marielle?

De acordo com Mattos, a promotora Simone Sibilio, que coordenou as investigações no Gaeco, chefiará a Força-Tarefa. A promotora Letícia Emile, que atuou na investigação, também estará na equipe. A informação é do portal UOL.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.