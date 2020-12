MP de São Paulo investiga deputada bolsonarista do PSL por 'rachadinha' na Alesp

247 - O Ministério Público de São Paulo denunciou um possível esquema de “rachadinha” envolvendo assessores da deputada estadual bolsonarista Letícia Aguiar (PSL), na Alesp.

O MP denuncia que cinco funcionários em cargos comissionados no gabinete da parlamentar teriam sido exonerados e, em seguida, foram nomeadas pessoas que estariam repassando seus respectivos salários.

Em nota, a parlamentar nega as acusações e "diz que até a presente data não recebeu nenhum comunicado oficial sobre eventual representação feita no Ministério Público do Estado de São Paulo"

O caso foi encaminhado à Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital paulista por envolver a Assembleia Legislativa de São Paulo.

