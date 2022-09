MP do Rio: conversas extraídas do celular de delegado revelam plano para matar bicheiro Rogério de Andrade

Apoie o 247

247 - O delegado da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro Maurício Demetrio, preso no ano passado por acusações de envolvimento com uma quadrilha, tinha três planos para matar o bicheiro Rogério de Andrade. O delegado da Polícia Civil Allan Turnowski foi preso nesta sexta-feira (9). De acordo com investigações do Ministério Público (MP-RJ), Demetrio e Turnowski teriam discutido o plano para o assassinato.

Em outro trecho, o MP detalha a motivação para o plano de homicídio, numa conversa entre Demetrio e Marcelo, Marcelo José Araujo de Oliveira, outro denunciado na investigação. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (9) pelo jornal O Globo.

"Maurício Demetrio e Marcelo conversam sobre quais seriam os termos do acordo a ser proposto a Jorginho (o ex-policial civil Jorge Luiz Fernandes, apontado como comparsa de Rogério) intermédio de Allan Turnowski. Deliberam que a proposta seria mais interessante se o homicídio de Rogério de Andrade ocorresse antes de dezembro, data estabelecida para que a área sob domínio de Jorginho fosse devolvida. Caberia a Jorginho o financiamento do plano de homicídio", disse o MP.

De acordo com as investigações, "Mauricio Demetrio e Marcelo estabelecem valor a ser pago por Jorginho para providenciarem a execução de Rogério de Andrade: R$3.000.000,00 (três milhões de reais), a serem divididos em partes iguais por Mauricio Demetrio, Marcelo e Allan Turnowski".

"Após tomarem ciência por meio de Allan Turnowski de novo cenário — Rogério de Andrade havia exigido a devolução da área — Mauricio Demetrio e Marcelo passam a engendrar plano de adoção de medidas drásticas: propor a Jorginho a execução de Rogério de Andrade como contrapartida para ele se juntar ao grupo de Urubu", afirmou.

Em referência a Demetrio, o Ministério Público (MP-RJ) disse que "vazou para os comparsas dados sobre investigações sigilosas, intermediou o pagamento de propinas a outros servidores públicos, cooptou colegas de Polícia Civil para atuarem em benefício da súcia, engendrou negociação com integrantes do grupo oponente para que se aliassem ao dele, assim como arquitetou o homicídio de Rogério de Andrade".

Demétrio é investigado por suspeita de forjar operações para incriminar adversários.

