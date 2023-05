MP-RJ aponta que Carlos Bolsonaro recebeu R$ 91 mil em depósitos sem origem

Um dos créditos sem identificação do depositante, de R$ 10 mil, foi feito uma semana antes do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro adquirir um imóvel em Copacabana edit

Apoie o 247

Google News

247 — O Ministério Público do Rio de Janeiro divulgou um laudo que aponta que a conta bancária do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) recebeu R$ 129,5 mil em depósitos em espécie, entre 2005 e 2021, informou a Folha de S.Paulo . Destes, R$ 91 mil não têm origem identificada.

Um dos créditos sem identificação do depositante, de R$ 10 mil, foi feito uma semana antes do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro adquirir um imóvel em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

O laudo foi produzido pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público no âmbito da investigação sobre a prática de “rachadinha” no gabinete de Carlos na Câmara Municipal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.